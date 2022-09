сегодня



Новое видео THE ANTICHRIST IMPERIUM



"Misotheist", новое видео группы THE ANTICHRIST IMPERIUM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Volume III: Satan In His Original Glory", выходящего седьмого октября на Apocalyptic Witchcraft.



Трек-лист:



"The Sweetest Juice"

"Vilest Of Beasts"

"Third Degree Baptism"

"Exorcist Evisceration"

"Chapel Of The Crippled Seed"

"Tu Verus Mundi Lucifer"

"Menage A Triumvirate"

"Misotheist"







+0 -1



просмотров: 213