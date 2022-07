сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома VLAD IN TEARS



VLAD IN TEARS опубликовали обложку и трек-лист нового альбома “Porpora”, релиз которого намечен на 19 сентября на Metalville Records.



Трек-лист:



Wasted Lives

Down

Sorry

Blood

Be Save Now

Closer

Hope

One Last Chance

No Candles For The Ride

Let Me Be The One

Right Now

Running Up That Hill





