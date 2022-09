сегодня



Кавер-версия KATE BUSH от VLAD IN TEARS



VLAD IN TEARS опубликовали видео на собственное прочтение хита KATE BUSH "Running Up That Hill." Этот трек взят из нового альбома “Porpora”, релиз которого намечен на 19 сентября на Metalville Records.



Трек-лист:



Wasted Lives

Down

Sorry

Blood

Be Save Now

Closer

Hope

One Last Chance

No Candles For The Ride

Let Me Be The One

Right Now

Running Up That Hill







+0 -0



просмотров: 135