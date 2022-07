сегодня



Новый альбом CIRCLE CREEK выйдет летом



CIRCLE CREEK выпустят новую работу, получившую название “The World Is On Fire”, пятого августа этого года.



Трек-лист:



D.R.U.G.S

Tell Me Baby

In My Universe

Preppers

Forever

Creatures

Journey

On My Own

Closed Eyes

Killing Factories

Don’t Be Afraid





