Новое видео CIRCLE CREEK



“Killing Factories”, новое видео CIRCLE CREEK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “The World Is On Fire”, выход которого намечен на пятое августа на Rock Of Angels Records и NRT-Records.







