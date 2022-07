сегодня



Новое видео PALAYE ROYALE



"Fever Dream", новое видео PALAYE ROYALE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Fever Dream", выход которого намечен на 28 октября на Sumerian Records:



"Eternal Life"

"No Love In LA"

"Punching Bag"

"Broken"

"Fever Dream"

"Line It Up" (feat. LP)

"Toxic In You"

"Wasted Sorrow"

"Paranoid"

"Oblivion"

"Lifeless Stars"

"King Of The Damned"

"Off With The Head"







