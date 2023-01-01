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*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 57
*Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце... 30
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 22
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*KIKO LOUREIRO не готов вернуться в MEGADETH 17
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Palaye Royale

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|||| сегодня

Новая песня PALAYE ROYALE



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"Bullet with Butterfly Wings", новая песня PALAYE ROYALE, доступна для прослушивания ниже.




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