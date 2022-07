сегодня



Новое видео VOMIT FORTH



"Seething Malevolence", новое видео VOMIT FORTH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Seething Malevolence".



Трек-лист:



Intro

"Eucharist Intact"

"Pain Tolerance"

"Tortured Sacrament"

"Unrecognizable"

"Seething Malevolence"

"Severely Wounded"

"Carnivorous Incantation"

"I Feel Nothing"

"Predatory Savior"

"Pious Killing Floor"







