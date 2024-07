сегодня



Новое видео VOMIT FORTH



“Rotting Wool”, новое видео группы VOMIT FORTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Terrified Of God, выходящего 11 октября на Century Media Records:



“Victim Impact Statement”

“Sacred Apple”

“Blood Soaked Death Dream”

“Negative Penance”

“Blood Lead Index”

“Poison Child”

“Fixation On The Narrative”

“Non Responsive”

“Terrified Of God”

“Fear Of Retaliation”

“Rotting Wool”

“Salt”







