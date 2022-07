сегодня



Новая песня GREBER



“Into Silence”, новая песня группы GREBER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Fright Without", выход которого запланирован на девятое сентября.



Трек-лист:



“Form”

“Aging Debt”

“Fabricated Purpose”

“Into Silence”

“Bush Cord Of Entrails”

“Larkinitis”

“Dark Corners”

“Rats Of Subversion”

“Nosebleed”

“Tree Carving”







