Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео BEHEMOTH 52
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 50
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 26
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
*MEGADETH открыли тур 18
*Лидер FEAR FACTORY: «Хочу всех возбудить!» 12
*MEGADETH записали кавер-версию песни JUDAS PRIEST 11
*Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH 11
*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 10
*Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Именно METALLICA проложил... 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео BEHEMOTH 52
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 50
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 26
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
*MEGADETH открыли тур 18
[= ||| все новости группы



*

Greber

*
Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-
| - |

|||| сегодня

Новая песня GREBER



zoom
“Tree Carving”, новая песня группы GREBER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Fright Without", выход которого запланирован на девятое сентября.

Трек-лист:

“Form”
“Aging Debt”
“Fabricated Purpose”
“Into Silence”
“Bush Cord Of Entrails”
“Larkinitis”
“Dark Corners”
“Rats Of Subversion”
“Nosebleed”
“Tree Carving”

CanadaвЂ™s GREBER Share New Single вЂњTree CarvingвЂќ




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 69

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом