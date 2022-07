15 июл 2022



Новое видео SINNERY



"Black Bile", новое видео группы SINNERY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Black Bile, выходящего 16 сентября на Exitus Stratagem Records.



Трек-лист:



"The Burning"

"Black Bile"

"Who Will Be Eaten First"

"Sever"

"Anti Tribe"

"Mouthful Of Nails"

"Hanged From The Sun"

"Bleak"

"Here Below"

"Holes"







