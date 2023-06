сегодня



Новая песня SINNERY



"Share This", новая песня группы SINNERY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР “Below the Summit”, выход которого запланирован на 29 сентября на Exitus Stratagem Records.



Трек-лист:



“Somber”

“An Ode (Knife Of Erato)”

“We Just Want You To”

“Share This”

“Serene”







