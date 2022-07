Новое видео ANTHEA

сегодня



"Empyrean", новое видео группы ANTHEA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Tales Untold", выходящего 26 августа на Rockshots Records.



Трек-лист:



"Tales Untold"

"Ascendence"

"Song For Winter"

"The Deceiver"

"Sapiens"

"Memoriam"

"Looking Glass"

"Empyrean"

"Sunder Heart"

"In Time"







