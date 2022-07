сегодня



Новое видео CARRION VAEL



"The Devil In Me", новое видео группы CARRION VAEL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Abhorrent Obsessions", выходящего пятого августа на Unique Leader Records.



Трек-лист:



"Wings Of Deliverance"

"The Devil In Me"

"King Of The Rhine"

"Kentucky Fried Strangulation"

"Tithes Of Forbearance"

"Disturbia"

"Malleus Maleficarum"

"The Paint Shop"







