22 авг 2022



Видео с текстом от CARRION VAEL



CARRION VAEL опубликовали официальное видео с текстом на песню "Tithes Of Forbearance", которая взята из альбома Abhorrent Obsessions:



"Wings Of Deliverance"

"The Devil In Me"

"King Of The Rhine"

"Kentucky Fried Strangulation"

"Tithes Of Forbearance"

"Disturbia"

"Malleus Maleficarum"

"The Paint Shop"







+0 -1



просмотров: 164