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Witch Ripper

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WITCH RIPPER на Magnetic Eye Records



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WITCH RIPPER заключили соглашение с Magnetic Eye Records, на котором состоится релиз третьего альбома.

«Мы очень рады подписанию мультиальбомного контракта с Magnetic Eye. Как группа мы хотим продвинуть тяжелый жанр за пределы обычных шаблонов написания песен в стиле doom sludge. Magnetic Eye сразу же это уловили. Они приняли наши идеи и поддержали то, чего мы пытаемся достичь, с самого первого телефонного разговора, и мы с нетерпением ждем возможности продолжить развитие группы, работая под руководством Magnetic Eye. Мы чувствуем, что наконец-то нашли свой дом, так что берегите свои задницы, потому что мы только начинаем!».

WITCH RIPPER Sign With Magnetic Eye Records




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