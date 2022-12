сегодня



Новое видео WITCH RIPPER



"Enter The Loop", новое видео группы WITCH RIPPER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Flight After The Fall", выходящего 3 марта.



Трек-лист:



“Enter The Loop”

“Madness And Ritual Solitude”

“The Obsidian Forge”

“Icarus Equation”

“Everlasting In Retrograde Pt. I & II”







