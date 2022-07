сегодня



Новое видео TYRANTS OF CHAOS



"T.O.C.", новое видео группы TYRANTS OF CHAOS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Relentless Thirst For Power, выходящего 19 августа:



“T.O.C.”

“The Black Gap”

“Mourning Sickness”

“Skull Crusher”

“Slay The Hostages”

“Red Rage”

“Nightmare Machine”

“Indocri-Nation”

“No Lives Matter”

“Lucky Dog”







+1 -0



просмотров: 166