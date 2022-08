сегодня



Новое видео TYRANTS OF CHAOS



“Slay The Hostages”, новое видео группы TYRANTS OF CHAOS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Relentless Thirst For Power, выходящего 19 августа:



“T.O.C.”

“The Black Gap”

“Mourning Sickness”

“Skull Crusher”

“Slay The Hostages”

“Red Rage”

“Nightmare Machine”

“Indocri-Nation”

“No Lives Matter”

“Lucky Dog”







