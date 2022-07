сегодня



CRAZY SWEDES записали кавер-версии PINK FLOYD, BILLY COBHAM



CRAZY SWEDES 23 сентября выпустят делюкс-версию дебютного альбома "Crazy Swedes", которая будет укомплектована бонус-материалом.



Трек-лист:



“Key Lime”

“Flight #4”

“Dark Matters”

“Big Trouble”

“Mr. V”

“What’s On Tap”

“Wavelength”

“Now Or Never”

“Southern Fried”

“Distant Shores”

“Shine On You Diamond (Live)” (Pink Floyd cover)

“Stratus (Live)” (Billy Cobham cover)

“Indigo Chrome”







+0 -0



просмотров: 108