9 сен 2022



Новое видео CRAZY SWEDES



"Key Lime", новое видео группы CRAZY SWEDES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из деобкс-версии альбома Crazy Swedes, выходящего 23 сентября:



“Key Lime”

“Flight #4”

“Dark Matters”

“Big Trouble”

“Mr. V”

“What’s On Tap”

“Wavelength”

“Now Or Never”

“Southern Fried”

“Distant Shores”

“Shine On You Diamond (Live)” (Pink Floyd cover)

“Stratus (Live)” (Billy Cobham cover)

“Indigo Chrome”







