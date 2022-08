2 авг 2022



Новое видео MY SLEEPING KARMA



"Maya Shakti", новое видео группы MY SLEEPING KARMA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Atma", выпущенного 29 июля на Napalm Records в следующих вариантах:



- Digisleeve CD Edition

- 1LP Gatefold Black & 12 Page Booklet

- 1LP Gatefold & 12 Page Booklet Gold LTD 300 Copies

- 1LP Gatefold & 12 Page Booklet Transparent Turquoise Purple Splatter LTD 500 Copies

- Vinyl Hardcover Book (1LP Gatefold CLEAR plus 10" Vinyl Clear (2 Bonus Tracks) - 48 Page Booklet LTD 500 Copies

- Digisleeve CD Edition & Canvas Edition (Napalm EU Only)

- Digisleeve CD Edition & Shirt (Napalm EU Only)

- Digital



Трек-лист:



"Maya Shakti"

"Prema"

"Mukti"

"Avatara"

"Pralaya"

"Ananda"







