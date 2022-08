8 авг 2022



Новое видео MY SLEEPING KARMA



"Ananda", новое видео группы MY SLEEPING KARMA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Atma", выпущенного 29 июля на Napalm Records в следующих вариантах:



- Digisleeve CD Edition

- 1LP Gatefold Black & 12 Page Booklet

- 1LP Gatefold & 12 Page Booklet Gold LTD 300 Copies

- 1LP Gatefold & 12 Page Booklet Transparent Turquoise Purple Splatter LTD 500 Copies

- Vinyl Hardcover Book (1LP Gatefold CLEAR plus 10" Vinyl Clear (2 Bonus Tracks) - 48 Page Booklet LTD 500 Copies

- Digisleeve CD Edition & Canvas Edition (Napalm EU Only)

- Digisleeve CD Edition & Shirt (Napalm EU Only)

- Digital



Трек-лист:



"Maya Shakti"

"Prema"

"Mukti"

"Avatara"

"Pralaya"

"Ananda" http://www.mysleepingkarma.eu/







