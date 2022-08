сегодня



Новое видео TAKING BALFOUR



"The Watcher And The Witness", новое видео группы TAKING BALFOUR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dawn Of Polaris", выходящего 21 октября.



Трек-лист:



"Echoes"

"Neptune"

"The Watcher And The Witness"

"Awakening"

"The Jester’s Fool"

"Polaris"

"Touch And Go"

"Light Years Away"

"T.O.A.D."

"Purge Of Darkness"







