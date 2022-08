Новое видео TAKING BALFOUR

сегодня



"Neptune", новое видео группы TAKING BALFOUR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dawn Of Polaris", выходящего 21 октября.



Трек-лист:



"Echoes"

"Neptune"

"The Watcher And The Witness"

"Awakening"

"The Jester’s Fool"

"Polaris"

"Touch And Go"

"Light Years Away"

"T.O.A.D."

"Purge Of Darkness"







