It Ain't Me, новое видео NESTOR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из делюкс-версии альбома "Kids in a Ghost Town", выход которой намечен на 30 сентября на Napalm Records:



1 A Fanfare for the Reliable Rebel (Intro)

2 On the Run

3 Kids in a Ghost Town

4 Stone Cold Eyes

5 These Days

6 Tomorrow feat. Samantha Fox

7 Signed in Blood

8 Perfect 10 (Eyes Like Demi Moore)

9 I Wanna Dance with Somebody

10 A Losing Game

11 We are not Ok

12 Firesign

13 1989

14 It Ain’t Me (edited) https://www.nestortheband.com/







