сегодня



Новое видео NESTOR



"These Days", новое видео группы NESTOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Kids In A Ghost Town".



Трек-лист:



"A FanfareFor The Reliable Rebel" (Intro)

"On The Run"

"Kids In A Ghost Town"

"Stone Cold Eyes"

"These Days"

"Tomorrow" feat. Samantha Fox

"Signed In Blood"

"Perfect 10 (Eyes Like Demi Moore)"

"I Wanna Dance With Somebody"

"A Losing Game"

"We Are Not OK"

"Firesign"

"1989"

"It Ain't Me" (edited)







+0 -0



просмотров: 219