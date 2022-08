сегодня



Видео с текстом от BLACK WIDOWS



BLACK WIDOWS опубликовали официальное видео с текстом к новому треку “Black Orchid”. Эта композиция будет включена в первый за более чем 20 лет студийный альбом “Among the Brave Ones”, выход которого намечен на 21 октября.



Трек-лист:



Black Orchid

Schizo

Among The Brave Ones

Philosophy Of Fools

Electrify Me

I’m A Monster

Drowning

Dead Heaven’s Vibe

Forgive To Forget

Eden Denied







