сегодня



Новое видео BLACK WIDOWS



"Among the Brave Ones", новое видео группы BLACK WIDOWS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Among the Brave Ones", выходящего 21 октября на Inverse Records.



Трек-лист:



"Black Orchid"

"Schizo"

"Among The Brave Ones"

"Philosophy Of Fools"

"Electrify Me"

"I'm A Monster"

"Drowning"

"Dead Heaven's Vibe"

"Forgive To Forget"

"Eden Denied"







+0 -0



просмотров: 190