Новое видео SUPERSONIC BLUES MACHINE



"Money", новое видео SUPERSONIC BLUES MACHINE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Voodoo Nation”, выпущенного 23 июня на Provogue Records/Mascot Label Group.



Трек-лист:



Money

Too Late

Coming thru

You And Me (feat. King Solomon Hicks)

Get It Done (feat. Josh Smith)

8 Ball Lucy (feat. Sonny Landreth)

Devil At The Doorstep (feat. Eric Gales)

Is It All (feat. Joe Louis Walker)

Do It Again (feat. Ana Popovic)

I Will Let Go (feat. Kirk Fletcher)

Voodoo Nation

All Our Love (feat. Charlie Starr)







