Новое видео SUPERSONIC BLUES MACHINE



"Do It Again" (feat. Ana Popovic), новое видео SUPERSONIC BLUES MACHINE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Voodoo Nation”, выпущенного 23 июня на Provogue Records/Mascot Label Group.



Трек-лист:



Money

Too Late

Coming thru

You And Me (feat. King Solomon Hicks)

Get It Done (feat. Josh Smith)

8 Ball Lucy (feat. Sonny Landreth)

Devil At The Doorstep (feat. Eric Gales)

Is It All (feat. Joe Louis Walker)

Do It Again (feat. Ana Popovic)

I Will Let Go (feat. Kirk Fletcher)

Voodoo Nation

All Our Love (feat. Charlie Starr)







