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*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 37
*DIMMU BORGIR обновили альбом 22
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Clint Lowery

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|||| сегодня

CLINT LOWERY: «Хочу попробовать что-то новое»



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CLINT LOWERY опубликовал следующее сообщение:

«Привет всем,

Чуть больше половины пути пройдено в процессе работы над новым альбомом 7dust, и он будет просто убойным!!! Я в восторге от достигнутого прогресса. После этого мы отправимся в 3-й и заключительный тур "Animosity", чтобы подвести итоги года.

Сейчас я планирую записать сольный EP в течение октября-ноября. Я обсуждал возможность выпуска полноформатника, но учитывая тот факт, что время простоя 7d будет не таким долгим, как я изначально планировал, я думаю, что лучше сделать 6-песенный EP, чтобы выпустить его как можно скорее.

Прошло почти 3 года с тех пор, как я записал "God Bless The Renegades", и я очень хочу попробовать новые направления как автор. Как только началась работа над материалом Sevendust, сольное творчество отошло на второй план. Но теперь, когда работа над альбомом закончена на 99 %, а запись завершается, я снова сосредоточусь на этом EP.

Я выпускаю эти релизы как произведение искусства и потому, что это возможность исследовать новую территорию. Я пока ещё не решил, как и с кем он будет выпущен. Планирую сам заниматься трекингом этого EP. Я чувствую, что способен взяться за это, а сведением займётся кто-то другой, потому что этот набор навыков лучше оставить в руках других.

Пока что я в восторге от материала и не могу дождаться его записи.

Для тех, кто заинтересован в этом... Следите за новостями. В остальном... Приготовьтесь к новой потрясающей записи 7d!!!

С большой любовью,
CL»

SEVENDUST Guitarist CLINT LOWERY




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