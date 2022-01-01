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CLINT LOWERY: «Хочу попробовать что-то новое»



CLINT LOWERY опубликовал следующее сообщение:



«Привет всем,



Чуть больше половины пути пройдено в процессе работы над новым альбомом 7dust, и он будет просто убойным!!! Я в восторге от достигнутого прогресса. После этого мы отправимся в 3-й и заключительный тур "Animosity", чтобы подвести итоги года.



Сейчас я планирую записать сольный EP в течение октября-ноября. Я обсуждал возможность выпуска полноформатника, но учитывая тот факт, что время простоя 7d будет не таким долгим, как я изначально планировал, я думаю, что лучше сделать 6-песенный EP, чтобы выпустить его как можно скорее.



Прошло почти 3 года с тех пор, как я записал "God Bless The Renegades", и я очень хочу попробовать новые направления как автор. Как только началась работа над материалом Sevendust, сольное творчество отошло на второй план. Но теперь, когда работа над альбомом закончена на 99 %, а запись завершается, я снова сосредоточусь на этом EP.



Я выпускаю эти релизы как произведение искусства и потому, что это возможность исследовать новую территорию. Я пока ещё не решил, как и с кем он будет выпущен. Планирую сам заниматься трекингом этого EP. Я чувствую, что способен взяться за это, а сведением займётся кто-то другой, потому что этот набор навыков лучше оставить в руках других.



Пока что я в восторге от материала и не могу дождаться его записи.



Для тех, кто заинтересован в этом... Следите за новостями. В остальном... Приготовьтесь к новой потрясающей записи 7d!!!



С большой любовью,

CL»







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