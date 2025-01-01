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*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 173
*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 41
*DAVE LOMBARDO о разочаровании во время работы в SLAYER 20
*Лидер EXODUS о смене вокалиста 19
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Clint Lowery

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2 апр 2025 : 		 Благодаря Богу CLINT LOWERY завершил тур

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|||| сегодня

Благодаря Богу CLINT LOWERY завершил тур



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Гитарист SEVENDUST Clint Lowery опубликовал следующее сообщение:

«Последний день тура. Я так много могу рассказать и, возможно, сделаю еще один пост, чтобы рассказать о путешествии подробнее. Пока же скажу... Я никогда не ездил в тур как верующий христианин.

"Я все еще строю свои отношения с Христом. Я все еще грешник, неполноценный и сломленный. НО..... я смог посмотреть на мир через библейскую призму. Моя группа братьев, наша команда, люди, которые приходят на концерты.

Это был самый глубокий и духовный тур за всю мою карьеру. Свобода от обид, свобода от осуждения других, меньше меня и больше их. Меньше своеволия и больше Божьей воли.

Я смотрю на эти браслеты каждый день по нескольку раз в день. Напоминания, когда я погружаюсь во тьму своих мыслей и страхов.

Я так благодарен за то, что живу сегодня, за то, что верен своему Создателю.

Ожидая приезда своей семьи на последнее шоу этого невероятного тура, я не знал, что смогу это сделать, но Бог сделал все возможное. Я знаю, что он сделал это.

Я никогда не хочу хвастаться или изображать из себя кого-то, я просто говорю о том, что помогает мне двигаться вперед в лучшем направлении. Я очень уважаю своих товарищей по группе, команду и менеджмент. Мы сделали несколько хороших вещей.

Слава Богу!»






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