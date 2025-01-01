сегодня



Благодаря Богу CLINT LOWERY завершил тур



Гитарист SEVENDUST Clint Lowery опубликовал следующее сообщение:



«Последний день тура. Я так много могу рассказать и, возможно, сделаю еще один пост, чтобы рассказать о путешествии подробнее. Пока же скажу... Я никогда не ездил в тур как верующий христианин.



"Я все еще строю свои отношения с Христом. Я все еще грешник, неполноценный и сломленный. НО..... я смог посмотреть на мир через библейскую призму. Моя группа братьев, наша команда, люди, которые приходят на концерты.



Это был самый глубокий и духовный тур за всю мою карьеру. Свобода от обид, свобода от осуждения других, меньше меня и больше их. Меньше своеволия и больше Божьей воли.



Я смотрю на эти браслеты каждый день по нескольку раз в день. Напоминания, когда я погружаюсь во тьму своих мыслей и страхов.



Я так благодарен за то, что живу сегодня, за то, что верен своему Создателю.



Ожидая приезда своей семьи на последнее шоу этого невероятного тура, я не знал, что смогу это сделать, но Бог сделал все возможное. Я знаю, что он сделал это.



Я никогда не хочу хвастаться или изображать из себя кого-то, я просто говорю о том, что помогает мне двигаться вперед в лучшем направлении. Я очень уважаю своих товарищей по группе, команду и менеджмент. Мы сделали несколько хороших вещей.



Слава Богу!»











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