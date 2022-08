все новости группы







Wildness

?

-

-





8 авг 2022 : Новое видео WILDNESS



8 авг 2022



Новое видео WILDNESS



"Tragedy", новое видео группы WILDNESS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Resurrection, выходящего 14 октября на Frontiers Music Srl:



"Nightmare"

"Release The Beast"

"Tragedy"

"Love Resurrection"

"Best Of Me"

"The Final Fantasy"

"Lonely Girl"

"The One And Only"

"Fading Sun"

"Dawn Of Forever"

"Eternity Will Never Fall"







+0 -0



просмотров: 160