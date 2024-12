сегодня



Видео с текстом от WILDNESS



“Broken Heart”, официальное видео с текстом от группы WILDNESS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Avenger, выходящего 24 января на Frontiers Music Srl:



"Wings Of Fire"

"Crucified"

"Broken Heart"

"Caught Up In A Moment"

"Wasted Time"

"Avenger"

"Poison Ivy"

"I'll Be Over You"

"Stand Your Ground"

"Eye Of The Storm"

"Walk Through The Fire"











+0 -0



просмотров: 41