Новая песня DISILLUSION



"Am Abgrund", новая песня DISILLUSION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового релиза "Ayam", выход которого намечен на 4 ноября на Prophecy.



Трек-лист:



1. Am Abgrund

2. Tormento

3. Driftwood

4. Abide the Storm

5. Longhope

6. Nine Days

7. From the Embers

8. The Brook







