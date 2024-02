сегодня



Переиздание альбома DISILLUSION выйдет весной



Немецкая группа DISILLUSION 26 апреля перевыпустит на лейбле Metal Blade Records свой альбом "Back To Times Of Splendor", которому исполнилось 20 лет.



Альбом будет доступен в следующих форматах:



Digipak CD

Digital Album

Gatefold 2LP:

- Black Vinyl

- Apricot Marbled (500x copies)

- Color in Color (200x copies)

- Maroon Marbled (300x copies - Band Exclusive)



Трек-лист:



"And The Mirror Cracked" (Remastered 20th Anniversary Edition)

"Fall" (Remastered 20th Anniversary Edition)

"Alone I Stand In Fires" (Remastered 20th Anniversary Edition)

"Back To Times Of Splendor" (Remastered 20th Anniversary Edition)

"A Day By The Lake" (Remastered 20th Anniversary Edition)

"The Sleep Of Restless Hours" (Remastered 20th Anniversary Edition)

"The Porter (2002)" * Bonus Track

"Eternal Duality (2002)" * Bonus Track

"And The Mirror Cracked" - Live 2023 * Bonus Track

"Alone I Stand In Fires" - Live 2023 * Bonus Track







