Музыканты MELIAH RAGE, STEEL ASSASSIN в KINGDOM OF TYRANTS



Metal On Metal Records сообщили о подписании контракта с группой KINGDOM OF TYRANTS, в состав которой входят члены MELIAH RAGE, STEEL ASSASSIN, и выпустит дебютную пластинку, получившую название "Architects Of Power", в ноябре этого года.







