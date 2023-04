сегодня



Новое видео KINGDOM OF TYRANTS



"Unforgotten Souls", новое видео группы KINGDOM OF TYRANTS, в состав которой входят члены MELIAH RAGE и STEEL ASSASSIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Architects Of Power", выходящего 20 апреля.







