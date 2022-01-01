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*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 27
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 21
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 16
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 13
*Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кт... 13
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15 авг 2022 : 		 Новое видео OTHERWISE

16 июн 2022 : 		 Новое видео OTHERWISE

23 июл 2021 : 		 Новая песня OTHERWISE

21 апр 2020 : 		 Вокалист OTHERWISE: «Не сдавайтесь!»

5 апр 2020 : 		 Новое видео OTHERWISE

24 окт 2019 : 		 Новое видео OTHERWISE

11 окт 2019 : 		 Новая песня OTHERWISE

6 сен 2019 : 		 OTHERWISE выпустят новый альбом осенью

22 сен 2017 : 		 Новое видео OTHERWISE

1 авг 2017 : 		 Новые песни OTHERWISE

24 июл 2017 : 		 Новый альбом OTHERWISE выйдет осенью

12 янв 2017 : 		 OTHERWISE нашли продюсера

14 фев 2015 : 		 Новое видео OTHERWISE

17 окт 2014 : 		 Новое видео OTHERWISE

3 сен 2014 : 		 Новая песня OTHERWISE

14 авг 2014 : 		 Обложка нового альбома OTHERWISE

9 июл 2014 : 		 Видео с текстом от OTHERWISE

27 июн 2014 : 		 Новый сингл OTHERWISE выйдет в июле

3 апр 2014 : 		 OTHERWISE нашли продюсера

2 ноя 2013 : 		 Новый ЕР OTHERWISE доступен для прослушивания

25 окт 2013 : 		 OTHERWISE выпустят миньон

12 авг 2013 : 		 Видео с текстом от OTHERWISE

20 янв 2013 : 		 Новое видео OTHERWISE

18 июл 2012 : 		 OTHERWISE в акустике

8 май 2012 : 		 Новый альбом OTHERWISE доступен для прослушивания

27 мар 2012 : 		 Новое видео OTHERWISE
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Новое видео OTHERWISE



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"Exit Wounds", новое видео OTHERWISE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома, релиз которого намечен на Mascot Records / Mascot Label Group.




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