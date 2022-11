сегодня



Видео с текстом от OTHERWISE



“New Way To Hate”, официальное видео с текстом от OTHERWISE, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома GAWDZILLIONAIRE, релиз которого намечен на Mascot Records / Mascot Label Group 10 марта.



Трек-лист:



Full Disclosure

Exit Wound

New Way To Hate

Failure

Coffins

Hollywood Minute

Gawdzillionaire (feat. Ekoh)

La Familia

Paradise (feat. Heidi Shepherd)

Exorcism

Camouflage

No Rain







+0 -0



просмотров: 134