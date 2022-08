все новости группы







Enemy Eyes

?

-

-





16 авг 2022 : JOHNNY GIOELI в ENEMY EYES



16 авг 2022



JOHNNY GIOELI в ENEMY EYES



"Here We Are", новая песня группы ENEMY EYES, в состав которой входит Johnny Gioeli (Hardline, Axel Rudi Pell, Crush 40), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, выход которого запланирован на осень на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



Johnny Gioeli - Vocals

Marcos Rodrigues - Guitar

Alessandro Del Vecchio - Bass, Keyboards

Fabio Alessandrini - Drums







+1 -1



просмотров: 165