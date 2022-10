сегодня



Новое видео ENEMY EYES



"History's Hand", новое видео группы ENEMY EYES, в состав которой входит Johnny Gioeli (Hardline, Axel Rudi Pell, Crush 40), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома History's Hand, выходящего 18 ноября на Frontiers Music Srl:



“Here We Are”

“History’s Hand”

“Peace And The Glory”

“The Chase”

“Preying On Your Weakness”

“What You Say”

“What I Believe”

“The Dream Is Gone”

“The Miracle In You”

“Broken”

“The Rat Race”







