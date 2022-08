все новости группы







18 авг 2022 : Новая песня FAUSTIAN



Новая песня FAUSTIAN



“Birth Of Apparitions”, новая песня FAUSTIAN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного одноимённого ЕР, релиз которого намечен на седьмое октября.



Трек-лист:



Threshold (Intro)

Birth Of Apparitions

Communion With Shadows

Void Sight







