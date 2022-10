все новости группы







Faustian

США

-

-





11 окт 2022 : Новая песня FAUSTIAN

18 авг 2022 : Новая песня FAUSTIAN



сегодня



Новая песня FAUSTIAN



"Communion With Shadows”, новая песня FAUSTIAN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного одноимённого ЕР, выпущенного седьмое октября.



Трек-лист:



Threshold (Intro)

Birth Of Apparitions

Communion With Shadows

Void Sight







+0 -0



просмотров: 138