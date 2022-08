сегодня



Новая песня WOLF COUNSEL



"Farewell", новая песня WOLF COUNSEL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Initivm", выход которого намечен на 30 сентября.



Трек-лист:



Healer

Torchbearer

Ruins

Aeons

The Old Ways

Initivm

Raven Dawn

On Stranger Shores

Farewell







+0 -0



просмотров: 213