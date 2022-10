сегодня



Новое видео WOLF COUNSEL



"Healer", новое видео WOLF COUNSEL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Initivm".



Трек-лист:



01. Healer

02. Torchbearer

03. Ruins

04. Aeons

05. The Old Ways

06. Initivm

07. Raven Dawn

08. On Stranger Shores

09. Farewell







