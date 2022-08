18 авг 2022



Новое видео GINEVRA



"Apologize", новое видео группы GINEVRA, в состав которой входят Kristian Fyhr (Seventh Crystal), Magnus Karlsson (The Ferrymen, Primal Fear), Jimmy Jay (H.E.A.T.) и Magnus Ulfstedt (ex-Eclipse, Nordic Union)., доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома We Belong To The Stars, выход которого намечен на 16 сентября:



1. Siren’s Calling

2. Unbreakable

3. Apologize

4. Masquerade Feat. Chez Kane

5. Break The Silence

6. Brokenhearted

7. We Belong To The Stars

8. I’ll Be Around

9. Falling To Pieces

10. The Fight

11. My Rock’n’roll







