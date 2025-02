сегодня



Новое видео GINEVRA



"True North", новое видео группы GINEVRA, в состав которой входят Kristian Fyhr (Seventh Crystal), Magnus Karlsson (The Ferrymen, Primal Fear), Jimmy Jay (H.E.A.T.) и Magnus Ulfstedt (ex-Eclipse, Nordic Union), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Beyond Tomorrow, выходящего 28 марта на Frontiers Music Srl:



"Moonlight"

"Lightning Roses"

"True North"

"Let Freedom Ring"

"Echoes Of The Lonely"

"Beat The Devil"

"Samurai"

"Arms Of Oblivion"

"Wild Ones"

"Higher"

"Enemy Of Your Destiny"







